Роналду забил со штрафного, Талиска – с пенальти: усилиями лидеров «Аль-Наср» добыл волевую победу

«Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Абха» сыграли в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч состоялся 18 марта в городе Эр-Рияд.

Четыре дня тому назад «Аль-Наср» и «Абха» уже играли между собой – тогда их пути пересеклись в Кубке Короля Саудовской Аравии. Фаворит не испытал проблем, выиграв со счётом 3:1, но вот Криштиану Роналду второй матч подряд провёл блекло. Не совершил результативных действий, часто играл невпопад, заработал жёлтую карточку и даже был заменён в концовке.

На матч чемпионата КриРо, как и ожидалось, появился в стартовом составе, вместе с ним с первых минут вышел и Андерсон Талиска, который пропустил довольно много матчей. Вот только две звезды «Аль-Насра» будто сделали хуже, «Абха» чувствовала себя гораздо увереннее, чем в кубковом матче. Уже на седьмой минуте Аттуччи сыграл на добивании после сейва Аль-Акиди, но в офсайде находился форвард «Абхи».

«Аль-Наср» ответил парой ускорений от Роналду, ударами Талиски с дальней дистанции, но комбинационная игра у хозяев совсем не получалась. Поэтому гости справедливо вышли вперёд. Саад Бгуир отдал на правый угол штрафной площади, куда ворвался Абдулфаттах. Адам пробросил мяч мимо защитника и следующим касанием пальнул в дальнюю «девятку» - 0:1.

«Аль-Наср» легонько ответил лишь перед перерывом, когда Гариб выскочил на угол вратарской площади, пробил в касание, отправив мяч на трибуны. Вот и всё, Роналду с Талиской молчали. До поры, до времени. Но маховик атакующих действий «Аль-Насра» раскручивался всё сильнее. Опять же загубил момент Гариб, которого Роналду вывел на угол вратарской, форвард хозяев пробил, но голкипер гостей ногой мяч отразил.

«Абха» не пугалась, отвечала собственными наступлениями, однако именно эта смелость и сгубила гостей. В обмене ударами удачливее оказались хозяева. За 10 минут до конца матча счёт сравнял Роналду: Криштиану наконец отличился со стандарта, мощейшим ударом реализовав штрафной удар. До ворот было метров 26, «стенка» развалилась, а КриРо стал автором гола – 1:1. Почти сразу Аль-Судани оттолкнул соперника и оставил «Абху» в меньшинстве, а хозяева наказали соперника.

Абдулфаттах неудачно помог обороне, подыграв себе рукой в штрафной площади. Арбитрр указал на «точку», а пенальти пошёл исполнять Талиска, не Роналду. Андерсон не подвёл, пальнув в правый нижний угол – 2:1. В меньшинстве у гостей не было шансов отыграться. «Аль-Наср» голами Роналду и Талиски переломил ход матча, забрав волевую победу.