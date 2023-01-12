Звёздный Лионель Месси может пойти по стопам Криштиану Роналду и оказаться в Саудовской Аравии. В прессе появилась информация о том, что 35-летним аргентинцем интересуется «Аль-Хиляль», который является конкурентом «Аль-Насра», куда недавно перебрался Криштиану Роналду.

Заключив контракт с «Аль-Насром», Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире – его оклад, по данным СМИ, измеряется 200 миллионами евро в год. Лионель Месси может превзойти португальца. Как сообщает Mundo Deportivo, «Аль-Хиляль» готов платить аргентинцу не менее 300 миллионов долларов в год (примерно 278 млн евро).