Лионель Месси в обозримом будущем может пойти по стопам Криштиану Роналду. Как сообщает Mundo Deportivo, звёздного аргентинца тоже хотят видеть в Саудовской Аравии. Так, местный «Аль-Хиляль» готов раскошелиться ради подписания семикратного обладателя «Золотого мяча».

Если Лионель Месси действительно перейдёт в «Аль-Хиляль», то это будет что-то невероятное для футбола Саудовской Аравии. Криштиану Роналду и Лионель Месси снова в конкурирующих клубах – это мечта для болельщиков. Португалец и аргентинец не играли в одной лиге с тех пор, как Роналду сменил «Реал» на «Ювентус» в 2018 году.

Как известно, Криштиану Роналду две недели назад стал игроком «Аль-Насра».

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2022/2023.