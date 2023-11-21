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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Албании и Дании остались без побед, финны обыграли Сан-Марино

21 Ноября 2023 • 00:52 Комментировать
Северная Ирландия
2:0
Дания
окончен

В понедельник состоялись некоторые матчи отборочной кампании Евро-2024. Сборная Албании, оформившая выход из группы, не смогла дома забить команде Фарерских островов - 0:0.

Датчане, оказавшиеся в аналогичной ситуации, уступили на выезде Северной Ирландии (0:2). Сборная Финляндии не могла оступиться в поединке против Сан-Марино (2:1).

Протокол игры  
Северная Ирландия2:0Дания
(1:0) Прайс Айзек60'  
(2:0) Чарльз Дион81'  
Хазард КонорТоал ЭойнМакнейр ПэддиБраун КиаронХьюм Трай  33'Льюис ДжамалПрайс Айзек 78' (Смит Пол III ( 78') Чарльз ШиСэвилл Джордж  28' 82' (Томпсон Джордан ( 82') Тэйлор Дейл 78' (Макменамин Конор ( 78') Чарльз Дион 87' (Вашингтон Конор ( 87')
Запасные: Броди СпенсерСаутвуд ЛюкStephen McMullanМаршалл КаллумБойд-Манс КоланМадженнис ДжошМакКосленд РоссДжонс Джордан
Шмейхель КасперКристенсен РасмусАндерсен Йоаким  90'Кристенсен АндреасКристиансен ВикторЮлманд Мортен 73' (Винд Йонас ( 73') Йенсен Матиас 61' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 61'  90') Линдстрём Йеспер 56' (Поульсен Юссуф ( 56') О'Райли Мэттью 61' (Вестергор Янник ( 61') Дарами Мохаммед 61' (Дилейни Томас ( 61') Дольберг Каспер
Запасные: Рённов ФредерикНельссон ВикторМеле ЙоакимДрейер АндерсСтрюгер-Ларсен ЙенсХермансен Мадс
20 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
Протокол игры 
Албания0:0Фарерские острова
Стракоша Томас  Балью Иван  Исмайли Ардиан  Джимсити Берат  Митай Марио  Баре Кейди   61' (Муколли Арбнор (   61' Аслани Кристьян  Байрами Недим  Асани Ясир   74' (Чикалеши Сокол (   74'   75' Даку Мирлинд   74' (Мучи Эрнест (   74' Узуни Мюрто   61' (Ляци Казим (   61')
Запасные: Бериша Этрит  Сулейманов Таулан  Рамадани Юльбер  Гьясула Клаус  Хюсай Эльсейд  Кастари Элхан  Весели Фредерик  Муйя Арбнор
Ламхауге Маттиас   34' (Рейнатред А Бардюр (   34' Даниэльсен Йоаннес   90'  Феро Одмар  Эдмундссон Андриас   86' (Петерсен Петур (   86' Давидсен Вильормур  Ванхамар Гуннар  Бьярталид Йоаннес  Йоэнсен Рене   39'  Андреасен Якуп  Ольсен Брандур   63' (Ватнхамар Сольви (   63' Эдмундссон Йоан
Запасные: Кнудсен Петур  Морк Бьярти  Йохансен Андрасс  Юстинуссен Адриан  Йонссон Видар  Ольсен Клеминт  Аскхам Хердур  Серенсен Ханус  Миккельсен Мадс
 20 ноября. Стадион "Эйр Албания".
Протокол игры 
Сан-Марино1:2Финляндия
  50' Соири Пюрю (0:1)
  58' Соири Пюрю (0:2)
(1:2) Берарди Филиппо 90'  
Симончини Алдо  Франчози Симоне  Росси Данте   78' (Дзафферани Томмазо (   78'   90' Палацци Мирко  Д'Аддарио Алессандро  Голинуччи Алессандро  Капиккьони Лоренцо   69'  Муларони Марчелло   78' (Баттистини Мануэль (   78'   90' Тоси Алессандро   56'  Лаццари Лоренцо   90' (Маджи Андреа (   90' Витайоли Маттео   24'   61' (Берарди Филиппо (   61')
Запасные: Грандони Андреа  Бролли Кристиан  Томассини Фабио  Панкотти Самуэль  Бенедеттини Элиа  Бенедеттини Симоне  Голинуччи Энрико  Лунадей Лоренцо
Синисало Вильями  Tomas Galvez   35'  Йенсен Ричард   90'  Соири Пюрю   70' (Уронен Йере (   70' Хосконен Артту  Камара Глен   70' (Кялльман Беньямин (   70' Тейлор Роберт  Лод Робин   46' (Похьянпало Йоэль (   46' Лингман Лукас  Пукки Теэму   78' (Йенсен Фредрик (   78' Хоканс Даниэль   70' (Кайринен Каан (   70')
Запасные: Иванов Роберт  Градецки Лукаш  Алхо Николай  Кето Хуго  Тенхо Миро  Паллас Ноа  Шуллер Расмус
 20 ноября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).

 

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