Сборные Албании и Дании остались без побед, финны обыграли Сан-Марино

В понедельник состоялись некоторые матчи отборочной кампании Евро-2024. Сборная Албании, оформившая выход из группы, не смогла дома забить команде Фарерских островов - 0:0.
Датчане, оказавшиеся в аналогичной ситуации, уступили на выезде Северной Ирландии (0:2). Сборная Финляндии не могла оступиться в поединке против Сан-Марино (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Прайс Айзек60'
|(2:0) Чарльз Дион81'
Хазард Конор•Тоал Эойн•Макнейр Пэдди•Браун Киарон•Хьюм Трай• 33'Льюис Джамал•Прайс Айзек78' (Смит Пол III (78') •Чарльз Ши•Сэвилл Джордж 28'82' (Томпсон Джордан (82') •Тэйлор Дейл78' (Макменамин Конор (78') •Чарльз Дион87' (Вашингтон Конор (87')
Шмейхель Каспер•Кристенсен Расмус•Андерсен Йоаким• 90'Кристенсен Андреас•Кристиансен Виктор•Юлманд Мортен73' (Винд Йонас (73') •Йенсен Матиас61' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (61') • 90'Линдстрём Йеспер56' (Поульсен Юссуф (56') •О'Райли Мэттью61' (Вестергор Янник (61') •Дарами Мохаммед61' (Дилейни Томас (61') •Дольберг Каспер
20 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
Протокол игры
Стракоша Томас • Балью Иван • Исмайли Ардиан • Джимсити Берат • Митай Марио • Баре Кейди 61' ( Муколли Арбнор ( 61') • Аслани Кристьян • Байрами Недим • Асани Ясир 74' ( Чикалеши Сокол ( 74' ) • 75'Даку Мирлинд 74' ( Мучи Эрнест ( 74') • Узуни Мюрто 61' ( Ляци Казим ( 61')
Запасные: Бериша Этрит • Сулейманов Таулан • Рамадани Юльбер • Гьясула Клаус • Хюсай Эльсейд • Кастари Элхан • Весели Фредерик • Муйя Арбнор
Ламхауге Маттиас 34' ( Рейнатред А Бардюр ( 34') • Даниэльсен Йоаннес • 90'Феро Одмар • Эдмундссон Андриас 86' ( Петерсен Петур ( 86') • Давидсен Вильормур • Ванхамар Гуннар • Бьярталид Йоаннес • Йоэнсен Рене • 39'Андреасен Якуп • Ольсен Брандур 63' ( Ватнхамар Сольви ( 63') • Эдмундссон Йоан
Запасные: Кнудсен Петур • Морк Бьярти • Йохансен Андрасс • Юстинуссен Адриан • Йонссон Видар • Ольсен Клеминт • Аскхам Хердур • Серенсен Ханус • Миккельсен Мадс
20 ноября. Стадион "Эйр Албания".
Протокол игры
|50' Соири Пюрю (0:1)
|58' Соири Пюрю (0:2)
|(1:2) Берарди Филиппо 90'
Симончини Алдо • Франчози Симоне • Росси Данте 78' ( Дзафферани Томмазо ( 78' ) • 90'Палацци Мирко • Д'Аддарио Алессандро • Голинуччи Алессандро • Капиккьони Лоренцо • 69'Муларони Марчелло 78' ( Баттистини Мануэль ( 78' ) • 90'Тоси Алессандро • 56'Лаццари Лоренцо 90' ( Маджи Андреа ( 90') • Витайоли Маттео 24' 61' ( Берарди Филиппо ( 61')
Синисало Вильями • Tomas Galvez • 35'Йенсен Ричард • 90'Соири Пюрю 70' ( Уронен Йере ( 70') • Хосконен Артту • Камара Глен 70' ( Кялльман Беньямин ( 70') • Тейлор Роберт • Лод Робин 46' ( Похьянпало Йоэль ( 46') • Лингман Лукас • Пукки Теэму 78' ( Йенсен Фредрик ( 78') • Хоканс Даниэль 70' ( Кайринен Каан ( 70')
Запасные: Иванов Роберт • Градецки Лукаш • Алхо Николай • Кето Хуго • Тенхо Миро • Паллас Ноа • Шуллер Расмус
20 ноября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Бан пользователя