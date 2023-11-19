5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024

В ближайшие дни пройдут матчи заключительного тура отбора на чемпионат Европы – 2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает турнирную ситуацию и рассказывает о раскладах в каждой группе.

Группа А

М Команда И В Н П РМ О 1 Испания 7 6 0 1 22:4 18 2 Шотландия 7 5 1 1 14:5 16 3 Норвегия 7 3 1 3 11:9 10 4 Грузия 7 2 2 3 11:15 8 5 Кипр 8 0 0 8 3:28 0

Испания – Грузия

Шотландия – Норвегия

В группе А обе путёвки на чемпионат Европы были разыграны ещё в октябре – их получили сборные Испании и Шотландии. В последнем туре команды заочно разыграют первое место в квинтете. Чтобы обойти испанцев, шотландцам нужно обыграть Норвегию и надеяться на поражение «красной фурии» от Грузии.

Кстати! Посев для жеребьёвки финальной части Евро-2024 будет происходить по общему рейтингу на основе результатов отбора. Это важный момент, который стимулирует команд набирать как можно больше очков и не терять мотивацию.

Группа В

М Команда И В Н П РМ О 1 Франция 7 7 0 0 27:1 21 2 Нидерланды 7 5 0 2 11:7 15 3 Греция 7 4 0 3 12:6 12 4 Ирландия 8 2 0 6 9:10 6 5 Гибралтар 7 0 0 7 0:35 0

Греция – Франция

Гибралтар – Нидерланды

В группе В всё уже определено: сборная Франции обеспечила себе первое место, а сборная Нидерландов – второе. Эти команды получили билеты на чемпионат Европы. Сборная Греции постарается завоевать путёвку весной через стыковые игры, куда она уже пробилась.

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Группа С

М Команда И В Н П РМ О 1 Англия 7 6 1 0 21:3 19 2 Италия 7 4 1 2 16:9 13 3 Украина 7 4 1 2 11:8 13 4 Северная Македония 7 2 1 4 9:19 7 5 Мальта 8 0 0 8 2:20 0

Северная Македония – Англия

Украина – Италия

Сборная Англии уже обеспечила себе первое место в группе и путёвку на Евро-2024. Второй билет на турнир в очной битве разыграют сборные Италии и Украины, у которых сейчас по 13 очков в активе. Итальянцев устоит и ничья, ведь при равенстве очков они окажутся выше по личным встречам (в первом туре Италия обыграла Украину со счётом 2:1).

Группа D

М Команда И В Н П РМ О 1 Турция 7 5 1 1 13:6 16 2 Хорватия 7 4 1 2 12:4 13 3 Уэльс 7 3 2 2 9:9 11 4 Армения 7 2 2 3 9:10 8 5 Латвия 8 1 0 7 5:19 3

Хорватия – Армения

Уэльс – Турция

Сборная Турции ещё в октябре завоевала билет на чемпионат Европы. Чтобы остаться на первом месте в группе, туркам достаточно не проиграть в последнем туре Уэльсу. Если же Турция уступит, то Хорватия при своей победе её обойдёт за счёт перевеса в очных встречах (победа 2:0, поражение 0:1).

Сборной Хорватии для выхода на Евро-2024 достаточно обыграть дома Армению. Если «шашечные» потеряют очки, то Уэльс обойдёт их при своей победе над Турцией. При равенстве очков валлийцы будут выше хорватов по личным встречам (4 очка против 1). Соответственно, Уэльсу нужно обыгрывать Турцию и надеяться на осечку Хорватии.

Группа E

М Команда И В Н П РМ О 1 Албания 7 4 2 1 12:4 14 2 Чехия 7 3 3 1 9:6 12 3 Польша 8 3 2 3 10:10 11 4 Молдова 7 2 4 1 7:7 10 5 Фарерские острова 7 0 1 6 2:13 1

Чехия – Молдова

Албания – Фарерские острова

Сборная Польши провалила отбор и не смогла выйти из группы, что можно считать сенсацией. Впрочем, у поляков весной будет шанс выйти на Евро-2024 через стыковые игры.

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Билет на чемпионат Европы уже оформила сборная Албании. Команде достаточно набрать одно очко в игре против Фарерских островов, чтобы гарантировать себе первое место в группе.

Сборная Молдовы выйдет на Евро-2024, если сенсационно обыграет на выезде Чехию. При другом результате путёвка достанется чехам.

Группа F

М Команда И В Н П РМ О 1 Австрия 8 6 1 1 17:7 19 2 Бельгия 7 5 2 0 17:4 17 3 Швеция 7 2 1 4 12:12 7 4 Азербайджан 7 2 1 4 7:12 7 5 Эстония 7 0 1 6 2:20 1

Бельгия – Азербайджан

Швеция – Эстония

Сборные Бельгии и Австрии ещё в прошлом месяце получили путёвки на чемпионат Европы. Бельгийцы под руководством Доменико Тедеско финишируют на первом месте в группе, если обыграют Азербайджан в последнем туре.

Группа G

М Команда И В Н П РМ О 1 Венгрия 7 4 3 0 13:6 15 2 Сербия 7 4 1 2 13:7 13 3 Черногория 7 3 2 2 8:8 11 4 Литва 8 1 3 4 8:14 6 5 Болгария 7 0 3 4 5:12 3

Венгрия – Черногория

Сербия – Болгария

Сборная Венгрии уже завоевала билет на Евро-2024. «Волшебным мадьярам» достаточно не проиграть Черногории, чтобы остаться на первом месте, ведь в личных встречах они превосходят Сербию (6 очков против 0). Если же венгры проиграют, то сербы при своей победе их обойдут, это понятно.

Сборные Сербии и Черногории заочно будут бороться за вторую путёвку на континентальный футбольный форум. Сербам хватит ничьей в домашнем матче против Болгарии, ведь они превосходят черногорцев по очным матчам (6 очков против 0). Соответственно, Черногории нужно побеждать в Венгрии и надеяться на поражение Сербии.

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Группа Н

М Команда И В Н П РМ О 1 Дания 9 7 1 1 19:8 22 2 Словения 9 6 1 2 18:8 19 3 Казахстан 9 6 0 3 15:10 18 4 Финляндия 9 5 0 4 16:9 15 5 Северная Ирландия 9 2 0 7 7:13 6 6 Сан-Марино 9 0 0 9 2:29 0

Северная Ирландия – Дания

Словения – Казахстан

Сан-Марино – Финляндия

Сборная Дании обеспечила себе выход на Евро-2024 с первого места в группе, ведь она превосходит Словению по личным встречам (4 очка против 1). Словенцы в очной битве с Казахстаном разыграют второе место, причём их устроит и ничья. Казахстанцы поедут на чемпионат Европы, если выиграют в Любляне.

Группа I

М Команда И В Н П РМ О 1 Румыния 9 5 4 0 15:5 19 2 Швейцария 9 4 5 0 22:10 17 3 Израиль 9 3 3 3 9:11 12 4 Косово 9 2 5 2 10:9 11 5 Беларусь 9 2 3 4 8:14 9 6 Андорра 9 0 2 7 3:18 2

Румыния – Швейцария

Андорра – Израиль

Косово – Беларусь

Сборные Румынии и Швейцарии обеспечили себе места на Евро-2024. Чтобы сохранить первую строчку в отборочной группе, румынам достаточно не проиграть швейцарцам на своём поле во вторник.

Сборная Израиля весной поборется за путёвку на чемпионат Европы в стыковых матчах.

Группа J

М Команда И В Н П РМ О 1 Португалия 9 9 0 0 34:2 27 2 Словакия 9 6 1 2 15:7 19 3 Люксембург 9 4 2 3 12:19 14 4 Исландия 9 3 1 5 17:14 10 5 Босния и Герцеговина 9 3 0 6 8:18 9 6 Лихтенштейн 9 0 0 9 1:27 0

Португалия – Исландия

Босния и Герцеговина – Словакия

Лихтенштейн – Люксембург

В группе J всё понятно: сборная Португалии выходит на чемпионат Европы с первого места, а сборная Словакии – со второго. Криштиану Роналду и компания постараются завершить отбор с максимумом очков, португальцы выиграли все девять прошедших игр.

Александр Тихий