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Чемпионат Европы по футболу 2024

5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024

19 Ноября 2023 • 03:23 Комментировать
Венгрия
...
Черногория
1 1.70 X 3.80 2 5.40
Через 12 ч. 14 мин.

В ближайшие дни пройдут матчи заключительного тура отбора на чемпионат Европы – 2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает турнирную ситуацию и рассказывает о раскладах в каждой группе.

Группа А

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Испания760122:418
2Шотландия751114:516
3Норвегия731311:910
4Грузия722311:158
5Кипр80083:280

Испания – Грузия

Шотландия – Норвегия

В группе А обе путёвки на чемпионат Европы были разыграны ещё в октябре – их получили сборные Испании и Шотландии. В последнем туре команды заочно разыграют первое место в квинтете. Чтобы обойти испанцев, шотландцам нужно обыграть Норвегию и надеяться на поражение «красной фурии» от Грузии.

Кстати! Посев для жеребьёвки финальной части Евро-2024 будет происходить по общему рейтингу на основе результатов отбора. Это важный момент, который стимулирует команд набирать как можно больше очков и не терять мотивацию.

 

Группа В

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Франция770027:121
2Нидерланды750211:715
3Греция740312:612
4Ирландия82069:106
5Гибралтар70070:350

Греция – Франция

Гибралтар – Нидерланды

В группе В всё уже определено: сборная Франции обеспечила себе первое место, а сборная Нидерландов – второе. Эти команды получили билеты на чемпионат Европы. Сборная Греции постарается завоевать путёвку весной через стыковые игры, куда она уже пробилась.

 

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Группа С

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Англия761021:319
2Италия741216:913
3Украина741211:813
4Северная Македония72149:197
5Мальта80082:200

Северная Македония – Англия

Украина – Италия

Сборная Англии уже обеспечила себе первое место в группе и путёвку на Евро-2024. Второй билет на турнир в очной битве разыграют сборные Италии и Украины, у которых сейчас по 13 очков в активе. Итальянцев устоит и ничья, ведь при равенстве очков они окажутся выше по личным встречам (в первом туре Италия обыграла Украину со счётом 2:1).

 

Группа D

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Турция751113:616
2Хорватия741212:413
3Уэльс73229:911
4Армения72239:108
5Латвия81075:193

Хорватия – Армения

Уэльс – Турция

Сборная Турции ещё в октябре завоевала билет на чемпионат Европы. Чтобы остаться на первом месте в группе, туркам достаточно не проиграть в последнем туре Уэльсу. Если же Турция уступит, то Хорватия при своей победе её обойдёт за счёт перевеса в очных встречах (победа 2:0, поражение 0:1).

Сборной Хорватии для выхода на Евро-2024 достаточно обыграть дома Армению. Если «шашечные» потеряют очки, то Уэльс обойдёт их при своей победе над Турцией. При равенстве очков валлийцы будут выше хорватов по личным встречам (4 очка против 1). Соответственно, Уэльсу нужно обыгрывать Турцию и надеяться на осечку Хорватии.

 

Группа E

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Албания742112:414
2Чехия73319:612
3Польша832310:1011
4Молдова72417:710
5Фарерские острова70162:131

Чехия – Молдова

Албания – Фарерские острова

Сборная Польши провалила отбор и не смогла выйти из группы, что можно считать сенсацией. Впрочем, у поляков весной будет шанс выйти на Евро-2024 через стыковые игры.

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Билет на чемпионат Европы уже оформила сборная Албании. Команде достаточно набрать одно очко в игре против Фарерских островов, чтобы гарантировать себе первое место в группе.

Сборная Молдовы выйдет на Евро-2024, если сенсационно обыграет на выезде Чехию. При другом результате путёвка достанется чехам.

 

Группа F

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Австрия861117:719
2Бельгия752017:417
3Швеция721412:127
4Азербайджан72147:127
5Эстония70162:201

Бельгия – Азербайджан

Швеция – Эстония

Сборные Бельгии и Австрии ещё в прошлом месяце получили путёвки на чемпионат Европы. Бельгийцы под руководством Доменико Тедеско финишируют на первом месте в группе, если обыграют Азербайджан в последнем туре.

 

Группа G

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Венгрия743013:615
2Сербия741213:713
3Черногория73228:811
4Литва81348:146
5Болгария70345:123

Венгрия – Черногория

Сербия – Болгария

Сборная Венгрии уже завоевала билет на Евро-2024. «Волшебным мадьярам» достаточно не проиграть Черногории, чтобы остаться на первом месте, ведь в личных встречах они превосходят Сербию (6 очков против 0). Если же венгры проиграют, то сербы при своей победе их обойдут, это понятно.

Сборные Сербии и Черногории заочно будут бороться за вторую путёвку на континентальный футбольный форум. Сербам хватит ничьей в домашнем матче против Болгарии, ведь они превосходят черногорцев по очным матчам (6 очков против 0). Соответственно, Черногории нужно побеждать в Венгрии и надеяться на поражение Сербии.

 

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Группа Н

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Дания971119:822
2Словения961218:819
3Казахстан960315:1018
4Финляндия950416:915
5Северная Ирландия92077:136
6Сан-Марино90092:290

Северная Ирландия – Дания

Словения – Казахстан

Сан-Марино – Финляндия

Сборная Дании обеспечила себе выход на Евро-2024 с первого места в группе, ведь она превосходит Словению по личным встречам (4 очка против 1). Словенцы в очной битве с Казахстаном разыграют второе место, причём их устроит и ничья. Казахстанцы поедут на чемпионат Европы, если выиграют в Любляне.

 

Группа I

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Румыния954015:519
2Швейцария945022:1017
3Израиль93339:1112
4Косово925210:911
5Беларусь92348:149
6Андорра90273:182

Румыния – Швейцария

Андорра – Израиль

Косово – Беларусь

Сборные Румынии и Швейцарии обеспечили себе места на Евро-2024. Чтобы сохранить первую строчку в отборочной группе, румынам достаточно не проиграть швейцарцам на своём поле во вторник.

Сборная Израиля весной поборется за путёвку на чемпионат Европы в стыковых матчах.

 

Группа J

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Португалия990034:227
2Словакия961215:719
3Люксембург942312:1914
4Исландия931517:1410
5Босния и Герцеговина93068:189
6Лихтенштейн90091:270

Португалия – Исландия

Босния и Герцеговина – Словакия

Лихтенштейн – Люксембург

В группе J всё понятно: сборная Португалии выходит на чемпионат Европы с первого места, а сборная Словакии – со второго. Криштиану Роналду и компания постараются завершить отбор с максимумом очков, португальцы выиграли все девять прошедших игр.

Александр Тихий

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