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Чемпионат Европы по футболу 2024

МОК отреагировал на громкое решение правительства Украины

14 Апреля 2023 • 14:23 Комментировать

Правительство Украины запретило своим спортсменам участвовать в турнирах, где выступают спортсмены из России и Беларуси. Как следствие, украинская сборная может сняться с отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

На решение украинских властей отреагировали в Международном олимпийском комитете (МОК). Давая комментарий для «Матч ТВ», в МОК сообщили, что правительство Украины не должно решить, какие спортсмены участвуют в международных соревнованиях.

Напомним, что в отборе на Евро-2024 выступает сборная Беларуси. Ранее сообщалось о возможном снятии белорусской национальной команды, однако УЕФА такого решения пока что принимать не стал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины МОК
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