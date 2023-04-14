МОК отреагировал на громкое решение правительства Украины

Правительство Украины запретило своим спортсменам участвовать в турнирах, где выступают спортсмены из России и Беларуси. Как следствие, украинская сборная может сняться с отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

На решение украинских властей отреагировали в Международном олимпийском комитете (МОК). Давая комментарий для «Матч ТВ», в МОК сообщили, что правительство Украины не должно решить, какие спортсмены участвуют в международных соревнованиях.

Напомним, что в отборе на Евро-2024 выступает сборная Беларуси. Ранее сообщалось о возможном снятии белорусской национальной команды, однако УЕФА такого решения пока что принимать не стал.