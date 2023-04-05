УЕФА пока не исключил сборную Беларуси из отбора на Евро-2024

На прошлой неделе стало известно о том, что сборную Беларуси могут исключить из отбора на Евро-2024, который уже стартовал. Впрочем, никаких решений на заседании исполкома принято не было. Об этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин по итогам конгресса.

«Решение [об исключении Беларуси] может принять только исполком, никто больше. Мы отменили проведение в Беларуси женского молодёжного турнира. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией. Посмотрим, что может решить исполком», - сказал Чеферин журналистам.

Сборная Беларуси в двух стартовых матчах отбора на Евро-2024 проиграла Швейцарии и Румынии с результатами 0:5 и 1:2 соответственно.