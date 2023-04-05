Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА пока не исключил сборную Беларуси из отбора на Евро-2024

05 Апреля 2023 • 16:35 Комментировать

На прошлой неделе стало известно о том, что сборную Беларуси могут исключить из отбора на Евро-2024, который уже стартовал. Впрочем, никаких решений на заседании исполкома принято не было. Об этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин по итогам конгресса.

«Решение [об исключении Беларуси] может принять только исполком, никто больше. Мы отменили проведение в Беларуси женского молодёжного турнира. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией. Посмотрим, что может решить исполком», - сказал Чеферин журналистам.

Сборная Беларуси в двух стартовых матчах отбора на Евро-2024 проиграла Швейцарии и Румынии с результатами 0:5 и 1:2 соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси УЕФА Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
16:35 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА пока не исключил сборную Беларуси из отбора на Евро-2024
03 Апреля
17:35 · Швейцария
Манчини закрыл двери Балотелли в сборную Италии
15:30 · Германия. Бундеслига
Павар высказался об игре правым защитником в сборной Франции
01 Апреля
12:33 · Чемпионат Европы 2024
Эвра пояснил, почему Гризманн - не капитан французской сборной 1
31 Марта
16:46 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА может исключить сборную Беларуси из отбора на Евро – в Белорусской федерации отреагировали
16:40 · Чемпионат Европы 2024
В УЕФА подтвердили, что рассмотрят вопрос исключения сборной Беларуси
15:59 · Чемпионат Европы 2024
Орлов – о словах Матыцина в адрес Карпина: «Министру спорта нужно заняться стадионами»
13:48 · Чемпионат Европы 2024
Веркаутерен: «Пока в Бельгии очень довольны Тедеско» эксклюзив
30 Марта
23:10 · Испания. Ла Лига
Куман: «Некоторые молодые игроки начинают считать себя новыми Месси, когда попадают в первую команду»
22:33 · Испания. Ла Лига
Куман: «Готов вернуться в «Барселону», если появится такая возможность»
21:17 · Чемпионат Европы 2024
Эвра: «Зидан у руля сборной – это здорово, но работа Дешама ещё не завершена»
19:37 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Исландии осталась без тренера после победы 7:0 официально
17:31 · Испания. Ла Лига
В сборной Испании недовольны поведением Гави слухи
11:30 · Россия. Премьер-лига
Бельгийский журналист оценил шансы Кофрие получить приглашение в сборную Бельгии
11:28 · Чемпионат Европы 2024
В Бельгии оценили работу Тедеско в сборной
Все новости