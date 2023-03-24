Роналду высказался о своём рекорде

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом по матчам за национальную команду. Вчерашний поединок против Лихтенштейна в квалификации чемпионата Европы – 2024 стал для 38-летнего нападающего 197-м на международном уровне.

«Мне очень приятно снова сыграть за сборную и забить голы. К тому же я сделал это на особенном для меня стадионе. Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную», - оставил сообщение нападающий в социальных сетях.

Напомним, что в прошедшем матче Португалия одержала крупную победу со счетом 4:0. Роналду отметился в этом поединке двумя забитыми мячами.

Роналду установил уникальный рекорд