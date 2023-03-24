Роналду установил уникальный рекорд

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 100 голов за национальную команду в официальных матчах. Он стал первым футболистом в истории, которому удалось это сделать.

Криштиану отметился дублем в поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2024 против команды Лихтенштейна. Этот матч стал для нападающего 197-м на международном уровне. Встреча завершилась разгромной победой португальцев со счетом 4:0.

Напомним, что с января текущего года Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Контракт форварда рассчитан на два с половиной года, а его заработок составляет 200 миллионов евро в год.