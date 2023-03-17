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Лига конференций

Определились участники четвертьфинала Лиги конференций

17 Марта 2023 • 08:23 Комментировать

Стали известны все участники четвертьфинального раунда Лиги конференций УЕФА. По итогам матчей 1/8 финала в следующий этап еврокубка пробились восемь команд: «Фиорентина», «Вест Хэм», «АЗ Алкмаар», «Андерлехт», «Базель», «Гент», «Лех», «Ницца».

Жеребьевка ¼ финала Лиги конференций состоится в пятницу, 17 марта, в Ньоне (Швейцария). Начало церемонии запланировано в 16:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.

Матчи четвертьфинального раунда состоятся 13 апреля, а ответные пройдут 20 апреля.

Действующим победителем турнира является «Рома». В прошлогоднем финале подопечные Жозе Моуринью оказались сильнее роттердамского «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Ницца Фиорентина Андерлехт Гент Вест Хэм Лех АЗ Алкмаар
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