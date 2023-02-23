«Днепр-1» не смог забить киприотам и выбыл из Лиги конференций

«Днепр-1» уже трижды проиграл кипрскому АЕКу и с четвёртой попытки должен быть всё же одолеть данного соперника, чтобы попасть в 1/8 финала Лиги конференций. Несмотря на все старания команд, ударов в створ почти не было, и коллектив из Ларнаки удержал удобные для себя нули на табло. Это позволило ему пройти в следующую стадию турнира. Футболисты из Днепра попрощались с еврокубками.
Протокол игры
Макс Валеф•Хейнер 61'72' (Когут Игорь (72') •Сваток Александр•Сарапий Эдуард•Хамаче Янис•Валентин Рубчинский46' (Танчик Владимир (46') •Бабенко Руслан•Бланко Доминго90' (Никита Кононов (90') •Пихалёнок Александр•Пеглоу 56'84' (Назаренко Александр (84') •Гуцуляк Алексей 76'
Пирич Кенан•Росалес Роберто•Миличевич Хрвое•Томович Ненад• 63'Гарсия Анхель• 13'Понс Пере 82'90' (Микель Гонсалес (90') •Густаву Луиш•Фараж Имад83' (Мамас Рафаил (83') •Ойер Санхурхо83' (Николич Неманья III (83') •Яколиш Марин74' (Касас Исмаэль (74') •Лопеш Рафаэл90' (Энглезу Никос (90')
23 февраля. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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