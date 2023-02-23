«Днепр-1» не смог забить киприотам и выбыл из Лиги конференций

«Днепр-1» уже трижды проиграл кипрскому АЕКу и с четвёртой попытки должен быть всё же одолеть данного соперника, чтобы попасть в 1/8 финала Лиги конференций. Несмотря на все старания команд, ударов в створ почти не было, и коллектив из Ларнаки удержал удобные для себя нули на табло. Это позволило ему пройти в следующую стадию турнира. Футболисты из Днепра попрощались с еврокубками.