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Лига конференций

«Днепр-1» не смог забить киприотам и выбыл из Лиги конференций

23 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать
Днепр-1
0:0
АЕК Ларнака
окончен

«Днепр-1» уже трижды проиграл кипрскому АЕКу и с четвёртой попытки должен быть всё же одолеть данного соперника, чтобы попасть в 1/8 финала Лиги конференций. Несмотря на все старания команд, ударов в створ почти не было, и коллектив из Ларнаки удержал удобные для себя нули на табло. Это позволило ему пройти в следующую стадию турнира. Футболисты из Днепра попрощались с еврокубками.

Протокол игры  
Днепр-10:0АЕК Ларнака
Макс ВалефХейнер  61' 72' (Когут Игорь ( 72') Сваток АлександрСарапий ЭдуардХамаче ЯнисВалентин Рубчинский 46' (Танчик Владимир ( 46') Бабенко РусланБланко Доминго 90' (Никита Кононов ( 90') Пихалёнок АлександрПеглоу  56' 84' (Назаренко Александр ( 84') Гуцуляк Алексей  76'
Запасные: Горбунов Сергей ОлеговичКинарейкин ЯковРыбак Владислав
Пирич КенанРосалес РобертоМиличевич ХрвоеТомович Ненад  63'Гарсия Анхель  13'Понс Пере  82' 90' (Микель Гонсалес ( 90') Густаву ЛуишФараж Имад 83' (Мамас Рафаил ( 83') Ойер Санхурхо 83' (Николич Неманья III ( 83') Яколиш Марин 74' (Касас Исмаэль ( 74') Лопеш Рафаэл 90' (Энглезу Никос ( 90')
Запасные: Андреу ГенриНаум ГиоргосТумбас ЙоакеймТричковски ИванКипрос ХристофоруСтилианидес Димитриос
23 февраля. Стадион "Кошицкая футбольная арена".

 

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