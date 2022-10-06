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Лига конференций

Команда из Косово впервые выиграла матч группового раунда европейского турнира

06 Октября 2022 • 23:13 Комментировать
Сивасспор
3:4
ФК Балкани
окончен

Премьера в Лиге конференций - впервые матч в рамках группового раунда выиграла команда из Косово. Это случилось в очень интересном матче между «Балкани» и «Сивасспором», который закончился со счетом 4:3. На 92-й минуте турецкий клуб сумел сравнять счет, но уже на 94-й «Балкани» снова забил, и это был уже решающий, победный гол.

Сейчас, после трех туров группового раунда Лиги конференций, у «Балкани» четыре очка, и в следующем туре команда  из Косово снова сразится с «Сивасспором», но уже в родных стенах, дома. Также в группе G Лиги конференций сражаются такие клубы, как чешская «Славия» и румынский «ЧФР». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сивасспор Балкани
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