Команда из Косово впервые выиграла матч группового раунда европейского турнира

Премьера в Лиге конференций - впервые матч в рамках группового раунда выиграла команда из Косово. Это случилось в очень интересном матче между «Балкани» и «Сивасспором», который закончился со счетом 4:3. На 92-й минуте турецкий клуб сумел сравнять счет, но уже на 94-й «Балкани» снова забил, и это был уже решающий, победный гол.

Сейчас, после трех туров группового раунда Лиги конференций, у «Балкани» четыре очка, и в следующем туре команда из Косово снова сразится с «Сивасспором», но уже в родных стенах, дома. Также в группе G Лиги конференций сражаются такие клубы, как чешская «Славия» и румынский «ЧФР».