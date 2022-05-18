Президент УЕФА: Даже девушки не присылали мне столько сердечек, сколько Моуринью

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал журналистам забавную историю о реакции португальского тренера «Ромы» Жозе Моуринью на выход в финал Лиги конференций.

Чеферин сказал, что ни одна девушка никогда не присылала ему столько сердечек, сколько отослал Жозе Моуринью после выхода римской команды в финал Лиги конференций. Президент УЕФА отметил, что португальский тренер очень эмоционально относится ко всему, ведь Жозе по-настоящему живёт футболом.

Напомним, что римский клуб в полуфинале Лиги конференций по сумме двух матчей обыграл «Лестер». В финале турнира подопечные Моуринью сыграют с «Фейеноордом».