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Лига конференций

Президент УЕФА: Даже девушки не присылали мне столько сердечек, сколько Моуринью

18 Мая 2022 • 09:25 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал журналистам забавную историю о реакции португальского тренера «Ромы» Жозе Моуринью на выход в финал Лиги конференций.

Чеферин сказал, что ни одна девушка никогда не присылала ему столько сердечек, сколько отослал Жозе Моуринью после выхода римской команды в финал Лиги конференций. Президент УЕФА отметил, что португальский тренер очень эмоционально относится ко всему, ведь Жозе по-настоящему живёт футболом.

Напомним, что римский клуб в полуфинале Лиги конференций по сумме двух матчей обыграл «Лестер». В финале турнира подопечные Моуринью сыграют с «Фейеноордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Александер Чеферин Лига конференций
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