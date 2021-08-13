Главный тренер ФК «Минск», бывший главный тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ранний вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций и оценил целесообразность проведения крупных реформ в российском футболе.

- «Рубин» имел на руках все козыри. Основным из них был Хвича, который сыграл здорово, но, к сожалению, это не воплотилось в голы. Надо отметить «Ракув», действовавший достаточно организованно, однако всё равно у него возникали провалы сзади, когда мяч летал по его штрафной и когда вся полевая десятка гостей низко оборонялась. Чтобы дожать соперника, «Рубину» не хватило Деспотовича. Кроме того, повлиял нефарт – попадание Абильдгора в штангу и незабитый пенальти Хакшабановича. По большому счёту, поляки тоже имели моменты, но «Рубин» был солиднее и ближе к победе.

Что касается «Партизана», то он достаточно известный клуб. Не европейский гранд, но крепкая команда, умеющая доставлять неприятности. Тем не менее он должен был оказаться «Сочи» по зубам. В первом матче у черноморцев не получилось сделать себе задел, и это сказалось в ответной встрече, хотя сочинцы два раза выходили вперёд в гостях и были близки к положительному результату. Но где-то давала о себе знать нехватка европейского опыта, когда нужно было сыграть прагматичнее и добыть эту победу.

Является ли вылет «Рубина» и «Сочи» поводом для масштабных реформ в российском футболе? Меня всегда удивляют такие заявления. Хотите больших перемен? Ну вот «Спартак» постоянно что-то меняет, приглашает иностранных функционеров и тренеров, да и вообще чего только ни делает! Но оправдывает ли это себя, какая от этого польза?

Выступление зависит от внутреннего менеджмента клуба. Можно показывать хорошие результаты с небольшими деньгами, но с хорошей подготовкой, как это делает люксембургская «Фола», обыгравшая в Лиге конференций белорусский «Шахтёр» и североирландский «Линкольн» и вышедшая в раунд плей-офф. Или как «Алашкерт» под руководством Григоряна, который обеспечил себе попадание в групповой этап еврокубка, пройдя финансово успешный «Кайрат». Здесь нужно смотреть на каждый конкретный клуб.

Я не считаю, что развитие детского футбола – это главное условие именно для улучшения выступлений в еврокубках. Для сборной это действительно важно, но каждый клуб идёт своим путём. Кто-то в своей селекции делает ставку на иностранцев, кто-то – на ветеранов отечественного футбола, и так далее. Если клубы научатся правильно вести менеджерскую деятельность, тогда и сборной будет лучше, и сами клубы станут добиваться хороших результатов на европейской арене. Поэтому я и привёл в пример не самые богатые и известные клубы.