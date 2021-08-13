Президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову оценил ранний вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций.

- К сожалению, падение российского футбола продолжается, и выхода из глубочайшего кризиса я пока не вижу. Очередной вылет российских команд из еврокубков который раз подтверждает, что не всё у нас в порядке в футболе, и необходимы перемены. Вылету «Сочи» ещё можно найти оправдание – «Партизан» всё-таки крепкая команда с опытом выступления в еврокубках, которого у «Сочи» нету. Но вылет «Рубина» от польской команды, название который я недавно услышал впервые, мягко скажем, является позором и для казанского клуба, и для всего российского футбола.

Если раньше у нас негодовали, что оказался неблагосклонен жребий, не повезло или ещё чего-то там, то сейчас почти в каждом случае оправданий быть не может. Не знаю, как ещё всё это прокомментировать. О конкуренции с европейскими футбольными лигами второго эшелона – португальской, голландской – речи уже не идёт. Мы упали на уровень третьего эшелона, где пытаемся как-то соперничать с командами из Польши, Сербии, Хорватии. А если продолжим такими темпами, то скоро опустимся на уровень команд Финляндии и Казахстана.