Брага: «Если «Сочи» хочет развиваться, то должен обязательно проходить в групповой этап Лиги конференций»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о грядущем старте «Сочи» и московского «Спартака» в еврокубках.

- Если у «Сочи» есть желание развиваться, то он обязательно должен проходить «Кешлю» и ещё два следующих раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги конференций. В прошлой еврокубковой кампании российские клубы одержали только три победы, и все добыл «Краснодар». Это очень мало даже для такой страны, как Сербия, не то что для России. Надеюсь, теперь будет иначе. Тем более что сейчас везде в квалификации двухматчевые противостояния, а не одноматчевые, как в прошлом году, – значит, есть шансы исправить ошибки, если они допущены в первой игре.

«Спартак» против «Бенфики»? Такое ощущение, что Лига чемпионов просто не может обходиться без соперничества России и Португалии. В прошлом году его не состоялось только из-за поражения «Бенфики» от ПАОКа. Конечно «Спартак» не фаворит против «Бенфики», но может иметь свой шанс. Жду большую борьбу и открытые матчи. По Кубку Париматч Премьер больших выводов делать не стоит, официальные игры – это совсем другое.

В первых матчах своих первых стадий квалификации еврокубков «Сочи» примет азербайджанскую «Кешлю» сегодня, 22 июля, в 19 часов по московскому времени, а «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой» дома 4 августа в 20:00.