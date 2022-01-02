«Реал», «Барселона» и «Ювентус» обсудили возможный перезапуск Суперлиги

В апреле прошлого года в футбольном мире поднялся шум из-за объявления о создании Суперлиги. 9 из 12 клубов в скором времени покинули проект на фоне многочисленных акций протеста, устраиваемых фанатами, но «Реал», «Барселона» и «Ювентус» продолжают верить в турнир. Как сообщает Financial Times, недавно клубы провели встречу и обсудили возможный перезапуск Суперлиги в наступившем 2022 году.

Идея Суперлиги заключается в создании закрытого турнира для топовых команд. Предполагалось, что клубы будут играть в этом турнире, отколовшись от действующей системы УЕФА с еврокубками.