Баджо – о Суперлиге: «Реформы нужны, но футбол принадлежит болельщикам»

Пару недель назад «Ювентус», «Реал» и «Барселона» опубликовали документы, которые свидетельствует о продолжении процесса создания нового европейского турнира. Несмотря на неудачный опыт прошлой весной, клубы намерены добиться своего.

О шансах реализации масштабных реформ в футболе высказался бывший игрок сборной Италии Роберто Баджо. Он согласился, что изменения необходимы, чтобы не пропадал интерес к различным соревнованиям, но не таким путем, как это делают президенты трех грандов. «Перемены, безусловно, нужны. С другой стороны, надо думать не только о собственной выгоде. Мы не должны забывать, что футбол, в первую очередь, принадлежит болельщикам», - приводит слова Баджо издание Revista Libero.

Напомним, что ранее УЕФА выступал с заявлением о возможном изменении формата Лиги чемпионов – новая система позволит командам проводить больше матчей, а также расширит список участников до 36 коллективов.