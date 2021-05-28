​Лапорта: Не боюсь угроз УЕФА

Жоан Лапорта не боится угроз УЕФА и потенциального исключения «Барселоны» из Лиги чемпионов. Об этом президент клуба рассказал в пятницу во время пресс-конференции.

«Мы не планируем извиняться за свою позицию по Суперлиге, как и не планируем платить какие-то штрафы. Если нас как-то накажут, мы обратимся в CAS. Уверен, мы выиграем дело», - рассказал Лапорта.

Напомним, «Барселона» вместе с «Реалом» и «Ювентусом» до сих пор не вышли из Суперлиги. УЕФА пару дней назад начал дисциплинарное производство в отношении этой тройки клубов. Ранее появлялась информация о том, что УЕФА может исключить эти клубы из Лиги чемпионов.