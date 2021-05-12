​Тебас: «За Суперлигой стоит президент ФИФА!»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает обвинять президента ФИФА Джанни Инфантино в причастности к созданию Суперлиги.

«За созданием Суперлиги стоит Джанни Инфантино, и я уже сказал ему об этом в лицо. Я говорил это раньше и повторяю снова – за Суперлигой стоит президент ФИФА!» - приводит слова Тебаса ESPN на своём сайте.

Ещё несколько месяцев назад Хавьер Тебас говорил об имеющихся у него секретных документах по Суперлиге, в которых упоминается некий «W01». По мнению Тебаса, так в документах был зашифрован Джанни Инфантино.

Напомним, проект Суперлиги быстро разрушился, но три клуба по-прежнему его поддерживают. Это «Реал», «Барселона» и «Ювентус».