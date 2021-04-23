Румменигге: «Не верю, что Суперлига когда-то будет реализована»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не верит в перспективы Суперлиги.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Пересом, не стоит забывать, что он является президентом самого известного клуба в мире.

Чеферин попросил восстановить хорошие отношения между всеми клубами и двигаться дальше. Я полностью разделяю его взгляды, в этом хаосе мы все должны оставаться мудрыми. Просто надеюсь, что Флорентино услышит меня. Учитывая фиаско, которое произошло на неделе, я не верю, что Суперлига когда-то будет реализована», - цитирует Румменигге Lequipe.

Напомним, что «Бавария» сразу же отказалась от участия в Суперлиге.