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Румменигге: «Не верю, что Суперлига когда-то будет реализована»

23 Апреля 2021, 00:20,

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не верит в перспективы Суперлиги.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Пересом, не стоит забывать, что он является президентом самого известного клуба в мире.

Чеферин попросил восстановить хорошие отношения между всеми клубами и двигаться дальше. Я полностью разделяю его взгляды, в этом хаосе мы все должны оставаться мудрыми. Просто надеюсь, что Флорентино услышит меня. Учитывая фиаско, которое произошло на неделе, я не верю, что Суперлига когда-то будет реализована», - цитирует Румменигге Lequipe.

Напомним, что «Бавария» сразу же отказалась от участия в Суперлиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Флорентино Перес, Карл-Хайнц Румменигге
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