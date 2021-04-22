Фридель – о создании Суперлиги: «Организаторы упустили то, что в футболе есть не только деньги, но и люди»

Бывший голкипер сборной США Брэд Фридель высказался об идее создания Суперлиги.

«Для США создание новых проектов является нормальным явлением. Американские инвесторы инициировали создание Суперлиги, но не продумали, насколько резкой будет реакция. Они просто не поняли, как важны футбольные клубы для фанатов, особенно это касается Англии. Это несравнимо с американским спортом. В Англии люди выстраивают свою жизнь вокруг футбола, это своего рода религия для них. Там возникают проблемы даже с переименованием стадиона. Организаторы упустили то, что в футболе есть не только деньги, но и люди», - цитирует Фридель Sky Sports.