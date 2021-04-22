​УЕФА готовит статьи регламента, чтобы не допустить новых Суперлиг

Проект Суперлиги очень быстро рассыпался. Всё вернулось на круги своя, но клубы, которые пытались отколоться, ещё могут столкнуться с санкциями, о чём говорили в УЕФА. La Gazzetta dello Sport пишет о том, что многие клубы призывают УЕФА исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на один сезон, как главных организаторов Суперлиги, хотя реализовать это будет очень сложно.

Вместе с тем источник сообщает, что УЕФА готовит новые статьи регламента, чтобы не допустить новых Суперлиг или других подобных проектов.

В то же время в УЕФА идут обсуждения по поводу новых правил регистрации футболистов, реформы финансового fair play в пользу клубов и введении потолка заработной платы.