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​УЕФА готовит статьи регламента, чтобы не допустить новых Суперлиг

22 Апреля 2021, 15:27,

Проект Суперлиги очень быстро рассыпался. Всё вернулось на круги своя, но клубы, которые пытались отколоться, ещё могут столкнуться с санкциями, о чём говорили в УЕФА. La Gazzetta dello Sport пишет о том, что многие клубы призывают УЕФА исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на один сезон, как главных организаторов Суперлиги, хотя реализовать это будет очень сложно.

Вместе с тем источник сообщает, что УЕФА готовит новые статьи регламента, чтобы не допустить новых Суперлиг или других подобных проектов.

В то же время в УЕФА идут обсуждения по поводу новых правил регистрации футболистов, реформы финансового fair play в пользу клубов и введении потолка заработной платы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Суперлига Европы
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