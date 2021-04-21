Президент УЕФА отреагировал на крах Суперлиги Европы

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал развал нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Клубы совершили большую ошибку, но смогли признать это. Они вернулись, и я уверен в том, что им есть, что предложить всему европейскому футболу. Нам необходимо двигаться дальше и восстановить единство, которым наша игра всегда отличалась», - приводит слова руководителя официальный сайт УЕФА.

О запуске Суперлиги было объявлено в понедельник, 19-го апреля. Эта новость вызвала бурю негодования у футбольной общественности. В итоге все английские клубы решили экстренно покинуть турнир.