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​Президент УЕФА назвал Вудворда и Аньелли змеями

19 Апреля 2021, 17:16,

Президент УЕФА Александер Чеферин дал расширенный комментарий по поводу клубов, которые откололись от действующей футбольной системы и образовали Суперлигу.

Чеферин резко раскритиковал эти двенадцать клубов. «Не хотелось бы называть эти клубы грязной дюжиной. Мы будем проводить еврокубки дальше – с ними или без них».

Также Чеферин подверг критике исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«Вудворд звонил мне в прошлый четверг и говорил, что доволен реформами Лиги чемпионов. Его интересовал только фэйр-плей, хотя, очевидно, он уже подписал что-то другое.

Аньелли – моё самое большое разочарование. Я ещё не встречал людей, которые бы так много и настойчиво лгали.

Мы не знали, что змеи рядом, но теперь знаем», - цитирует Чеферина журналист The Times Мартин Циглер через свою страничку в Twitter.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Александер Чеферин, Андреа Аньелли, Эд Вудворд
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Комментарии (1)
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Evgen 86
19 Апреля 2021, 17:42

Тут с какой стороны посмотреть. Как продавать мундиали так это норма а тут за змей начал шипеть

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