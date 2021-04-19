​Президент УЕФА назвал Вудворда и Аньелли змеями

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19 Апреля 2021, 17:16,
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Президент УЕФА Александер Чеферин дал расширенный комментарий по поводу клубов, которые откололись от действующей футбольной системы и образовали Суперлигу.
Чеферин резко раскритиковал эти двенадцать клубов. «Не хотелось бы называть эти клубы грязной дюжиной. Мы будем проводить еврокубки дальше – с ними или без них».
Также Чеферин подверг критике исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
«Вудворд звонил мне в прошлый четверг и говорил, что доволен реформами Лиги чемпионов. Его интересовал только фэйр-плей, хотя, очевидно, он уже подписал что-то другое.
Аньелли – моё самое большое разочарование. Я ещё не встречал людей, которые бы так много и настойчиво лгали.
Мы не знали, что змеи рядом, но теперь знаем», - цитирует Чеферина журналист The Times Мартин Циглер через свою страничку в Twitter.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Александер Чеферин, Андреа Аньелли, Эд Вудворд
Тут с какой стороны посмотреть. Как продавать мундиали так это норма а тут за змей начал шипеть