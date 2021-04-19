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FIFPro выступила против исключения игроков клубов Суперлиги из сборных

19 Апреля 2021, 16:48,

FIFPro, международная федерация ассоциаций футболистов, сделала заявление по поводу создания Суперлиги.

В заявлении отмечается, что новый турнир может нанести непоправимый ущерб футболу. При этом FIFRpo обеспокоена тем, что футболистов используют в качестве рычага при ведении переговоров. Федерация назвала это неприемлемым.

«Мы будем решительно противостоять мерам, которые ущемляют права игроков, например, исключению их из сборных. Это касается мер любой из сторон», - говорится в заявлении FIFRpo.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что игрокам из клубов Суперлиги будет запрещено играть за сборные.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Суперлига Европы
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