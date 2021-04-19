FIFPro выступила против исключения игроков клубов Суперлиги из сборных

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19 Апреля 2021, 16:48,
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FIFPro, международная федерация ассоциаций футболистов, сделала заявление по поводу создания Суперлиги.
В заявлении отмечается, что новый турнир может нанести непоправимый ущерб футболу. При этом FIFRpo обеспокоена тем, что футболистов используют в качестве рычага при ведении переговоров. Федерация назвала это неприемлемым.
«Мы будем решительно противостоять мерам, которые ущемляют права игроков, например, исключению их из сборных. Это касается мер любой из сторон», - говорится в заявлении FIFRpo.
Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что игрокам из клубов Суперлиги будет запрещено играть за сборные.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Суперлига Европы