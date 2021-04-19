​РФС выступил против Суперлиги

Российский футбольный союз выступил против созданной двенадцатью большими клубами Европы Суперлиги. Об этом сообщил Александр Дюков, который возглавляет РФС.

В своём заявлении Дюков отметил, что создание Суперлиги идёт вразрез с ценностями футбольного и человеческого общества.

«Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии», - сказал глава РФС.

Дюков отметил, что Суперлига бьёт по интересам национальных сборных и перечёркивает многолетние труды УЕФА и ФИФА.