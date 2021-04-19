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​РФС выступил против Суперлиги

19 Апреля 2021, 14:55,

Российский футбольный союз выступил против созданной двенадцатью большими клубами Европы Суперлиги. Об этом сообщил Александр Дюков, который возглавляет РФС.

В своём заявлении Дюков отметил, что создание Суперлиги идёт вразрез с ценностями футбольного и человеческого общества.

«Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии», - сказал глава РФС.

Дюков отметил, что Суперлига бьёт по интересам национальных сборных и перечёркивает многолетние труды УЕФА и ФИФА.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС, Александр Дюков
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
19 Апреля 2021, 15:00

В каком месте он развивался?

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