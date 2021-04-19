Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
﻿
2

ФИФА отреагировала на создание Суперлиги

19 Апреля 2021, 08:31,

ФИФА выступила с негативной реакцией относительно создания нового турнира - европейской Суперлиги.

«ФИФА выражает неодобрение этому турниру. Это закрытая лига, которая откололась от других. Она выходит за установленные пределы футбольных структур и не соблюдает ранее принятые соревновательные принципы», - приводит Mirror слова из заявления международной федерации футбола.

Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов, в число которых вошли «Реал», «Барселона», «Милан», «Манчестер Юнайтед», заявили о создании отдельного турнира - европейской Суперлиги. Ее президентом был избран Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ФИФА, Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
19 Апреля 2021, 08:44

а где же отчисление команд от ЛЧ и Ле ?? где запрет игрокам играть за сборные ??? где штрафы командам заговорщикам ???

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»