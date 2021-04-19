ФИФА отреагировала на создание Суперлиги

ФИФА выступила с негативной реакцией относительно создания нового турнира - европейской Суперлиги.

«ФИФА выражает неодобрение этому турниру. Это закрытая лига, которая откололась от других. Она выходит за установленные пределы футбольных структур и не соблюдает ранее принятые соревновательные принципы», - приводит Mirror слова из заявления международной федерации футбола.

Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов, в число которых вошли «Реал», «Барселона», «Милан», «Манчестер Юнайтед», заявили о создании отдельного турнира - европейской Суперлиги. Ее президентом был избран Флорентино Перес.