ФИФА отреагировала на создание Суперлиги

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19 Апреля 2021, 08:31,
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ФИФА выступила с негативной реакцией относительно создания нового турнира - европейской Суперлиги.
«ФИФА выражает неодобрение этому турниру. Это закрытая лига, которая откололась от других. Она выходит за установленные пределы футбольных структур и не соблюдает ранее принятые соревновательные принципы», - приводит Mirror слова из заявления международной федерации футбола.
Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов, в число которых вошли «Реал», «Барселона», «Милан», «Манчестер Юнайтед», заявили о создании отдельного турнира - европейской Суперлиги. Ее президентом был избран Флорентино Перес.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ФИФА, Суперлига Европы
а где же отчисление команд от ЛЧ и Ле ?? где запрет игрокам играть за сборные ??? где штрафы командам заговорщикам ???