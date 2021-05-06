ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​Радимов дисквалифицирован на 5 матчей

06 Мая 2021, 18:05,

КДК РФС вынес решение о наказании Владислава Радимова, возглавляющего «Зенит-2». В конце апреля наставник второй команды питерцев позволил себе оскорбить рефери в игре первенства ПФЛ против «Твери». Тогда Радимов получил красную карточку. Теперь Владислав был дисквалифицирован на 5 матчей. 

«Зенит-2» в указанном матче отпраздновал гостевую победу со счётом 1:0. Питерцы на текущий момент занимают пятое место в турнирной таблице своей группы ПФЛ.

Добавим, что Владислав Радимов возглавляет вторую команду «Зенита» с осени 2018 года. Карьеру футболиста Радимов завершил в конце 2008 года. С тех пор он работал в питерском клубе на разных должностях.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит-2, Владислав Радимов
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