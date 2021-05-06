​Радимов дисквалифицирован на 5 матчей

КДК РФС вынес решение о наказании Владислава Радимова, возглавляющего «Зенит-2». В конце апреля наставник второй команды питерцев позволил себе оскорбить рефери в игре первенства ПФЛ против «Твери». Тогда Радимов получил красную карточку. Теперь Владислав был дисквалифицирован на 5 матчей.

«Зенит-2» в указанном матче отпраздновал гостевую победу со счётом 1:0. Питерцы на текущий момент занимают пятое место в турнирной таблице своей группы ПФЛ.

Добавим, что Владислав Радимов возглавляет вторую команду «Зенита» с осени 2018 года. Карьеру футболиста Радимов завершил в конце 2008 года. С тех пор он работал в питерском клубе на разных должностях.