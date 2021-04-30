​Пермский «Амкар» направил заявку на участие в ПФЛ

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» подал заявку на участие в первенстве ПФЛ – третьем по уровню российском футбольном дивизионе. Об этом сообщается на официальном сайте пермского клуба.

«Амкар-Пермь» уже направил в РФС документы, которые нужны для получения лицензии на выступление на профессиональном уровне.

Процедура лицензирования должна завершиться через две с лишним недели. Если решение будет положительным, «Амкар-Пермь» начнёт процесс формирования состава.

Напомним, что пермский «Амкар» был расформирован три года назад из-за финансовых проблем. В начале апреля клуб был воссоздан.