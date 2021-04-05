Гендиректор «Знамени Труда» - о смерти игрока: «Боролись за него полчаса, парень был здоровее всех»

Футбольный функционер Михаил Пузанов, занимающий пост генерального директора клуба «Знамя Труда», высказался о смерти 18-летнего игрока команды Никиты Сидорова.

«Быстро подъехали медики. Полчаса мы боролись за него, но потеряли парня. Все боролись за него до конца, парень был здоровее всех», - передает слова руководителя сайт телеканала 360.

Напомним, что футболисту стало плохо по ходу товарищеской встречи, состоявшейся в воскресенье, четвертого апреля. По данным источника, Сидоров скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга.

Летом минувшего года в голкипера ФК «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния во время тренировки. Игрока госпитализировали и ввели в искусственную кому. Он остался жив.