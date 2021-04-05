ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гендиректор «Знамени Труда» - о смерти игрока: «Боролись за него полчаса, парень был здоровее всех»

05 Апреля 2021, 08:44,

Футбольный функционер Михаил Пузанов, занимающий пост генерального директора клуба «Знамя Труда», высказался о смерти 18-летнего игрока команды Никиты Сидорова.

«Быстро подъехали медики. Полчаса мы боролись за него, но потеряли парня. Все боролись за него до конца, парень был здоровее всех», - передает слова руководителя сайт телеканала 360.

Напомним, что футболисту стало плохо по ходу товарищеской встречи, состоявшейся в воскресенье, четвертого апреля. По данным источника, Сидоров скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга.

Летом минувшего года в голкипера ФК «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния во время тренировки. Игрока госпитализировали и ввели в искусственную кому. Он остался жив.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Знамя Труда, Никита Сидоров, Михаил Пузанов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола