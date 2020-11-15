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Радимов: «Спасибо тем, кто против нас, ваши фальшивые улыбки закаляют»

15 Ноября 2020, 20:16,

twitter.com

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов подвёл итоги первой части сезона.

«За 10 туров мы поднялись с 14 на 2 место! И огромная благодарность всем, кто за нас. Но спасибо и тем, кто против нас! Ваши фальшивые улыбки и палки в колеса только закаляют!» - написал Радимов в «Инстаграме».

На данный момент подопечные Радимова занимают второе место в третьем по силе российском дивизионе, имея в своём активе тридцать очков после шестнадцати туров. Отставание от лидера составляет шесть очков.

Радимов возглавил вторую команду питерского клуба в сентябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Александра Горшкова.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит-2, Владислав Радимов
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Комментарии (2)
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0
Bolela
15 Ноября 2020, 21:01

Не против вас, а просто клали на твою мер.кую р.жу... отвратный...

1
779
15 Ноября 2020, 20:53

А тем, кому наср.ть на вас тоже спасибо? Пожалуйста.)))

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