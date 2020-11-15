Радимов: «Спасибо тем, кто против нас, ваши фальшивые улыбки закаляют»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов подвёл итоги первой части сезона.

«За 10 туров мы поднялись с 14 на 2 место! И огромная благодарность всем, кто за нас. Но спасибо и тем, кто против нас! Ваши фальшивые улыбки и палки в колеса только закаляют!» - написал Радимов в «Инстаграме».

На данный момент подопечные Радимова занимают второе место в третьем по силе российском дивизионе, имея в своём активе тридцать очков после шестнадцати туров. Отставание от лидера составляет шесть очков.

Радимов возглавил вторую команду питерского клуба в сентябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Александра Горшкова.