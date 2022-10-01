Легендарный в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк выиграл первый трофей в тренерской карьере.

Форвард из Тринидада и Тобаго с 1 июля является наставником футбольного клуба «Макартур» из высшего дивизиона Австралии. Под руководством Йорка команда, основанная в 2018 году, завоевала Кубок страны, обыграв в финале со счётом 2:0 «Сидней Юнайтед 58» из второй по значимости лиги. Отметим, что для клуба Дуайта этот трофей также стал первым в истории.

На уровне футболиста Йорк трижды становился чемпионом Англии и брал золото Лиги чемпионов в 1999 году в составе «Манчестер Юнайтед».

