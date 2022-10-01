Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Австралии по футболу

Дуайт Йорк выиграл первый трофей в тренерской карьере

01 Октября 2022 • 15:20 Комментировать

Легендарный в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк выиграл первый трофей в тренерской карьере.

Форвард из Тринидада и Тобаго с 1 июля является наставником футбольного клуба «Макартур» из высшего дивизиона Австралии. Под руководством Йорка команда, основанная в 2018 году, завоевала Кубок страны, обыграв в финале со счётом 2:0 «Сидней Юнайтед 58» из второй по значимости лиги. Отметим, что для клуба Дуайта этот трофей также стал первым в истории.

На уровне футболиста Йорк трижды становился чемпионом Англии и брал золото Лиги чемпионов в 1999 году в составе «Манчестер Юнайтед».
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дуайт Йорк Макартур
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:20 · Австралия
Дуайт Йорк выиграл первый трофей в тренерской карьере
15 Мая
11:29 · Австралия
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» возглавил команду из Австралии
26 Декабря
09:27 · Австралия
​Старриджа обвинили в невыплате вознаграждения нашедшему его собаку, футболист отреагировал
03 Ноября
20:50 · Австралия
​В Австралии 22-летний футболист ушёл из профессионального футбола из-за критики в соцсетях
29 Июня
11:31 · Австралия
Фаулер покинул пост наставника австралийского «Брисбен Роар» официально
24 Марта
08:50 · Австралия
Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
23 Марта
11:40 · Австралия
«Ньюкасл Джетс» - «Мельбурн Сити» - 2:1 (закончен) 2
22 Марта
16:02 · Австралия
«Ньюкасл Джетс» - «Мельбурн Сити»: прогноз на матч чемпионата Австралии
Все новости
Рекомендуем