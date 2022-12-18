Стыд и срам в Австралии - дерби двух мельбурнских клубов «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» было прервано в середине первого тайма. В голову вратарю «Мельбурн Сити» Тому Гловеру угодила выпущенная с трибун дымовая шашка (привет, Черногория, привет Акинфеев, привет 2015 год).

Пока Гловер приходил в себя, к нему подбежал арбитр - и в это время с трибуны на поле прорвались люди, запустили что-то еще, что задело уже не только Гловера, но и арбитра.

В итоге матч прервали при счете 1:0 в пользу «Сити», Гловера увезли в больницу, а вся футбольная Австралия снова гудит, но уже не по поводу выхода своей команды в плей-офф чемпионата мира.