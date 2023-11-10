«Бавария» покупает нового форварда

Нападающий «Аделаиды Юнайтед» Нестори Иранкунда близок к переезду в европейский топ-чемпионат. Как сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, новым местом работы 17-летнего австралийца станет мюнхенская «Бавария».

Перспективный форвард пополнит ряды немецкого коллектива в следующем году. За трансфер Иранкунды руководство «Баварии» заплатит 3,4 миллиона евро.

За «Аделаиду Юнайтед» нападающий провел 39 поединков. Нестори отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 350 тысяч евро.