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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» покупает нового форварда

10 Ноября 2023 • 14:03 Комментировать

Нападающий «Аделаиды Юнайтед» Нестори Иранкунда близок к переезду в европейский топ-чемпионат. Как сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, новым местом работы 17-летнего австралийца станет мюнхенская «Бавария».

Перспективный форвард пополнит ряды немецкого коллектива в следующем году. За трансфер Иранкунды руководство «Баварии» заплатит 3,4 миллиона евро.

За «Аделаиду Юнайтед» нападающий провел 39 поединков. Нестори отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 350 тысяч евро.

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Бавария Аделаида Юнайтед Нестори Иранкунда трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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