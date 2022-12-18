Вратарь австралийской сборной: «Самый чёрный день для австралийского футбола»

Мы уже сообщали о невероятном побоище в австралийском футболе, произошедшем в ходе мельбурнского дерби. Теперь вся спортивная общественность страны буквально кипит от новостей, а чиновники грозят зачинщикам драконовыми мерами.

Ситуацию прокомментировал Данни Вукович, голкипер австралийской команды - он назвал случившееся «самым черным днем в истории австралийского футбола».

- Я не могу поверить, что после такого прекрасного чемпионата мира мы угодили в такую ситуацию. Это тяжелый удар по австралийскому футболу. Самый черный день в его истории, - написал в социальной сети вратарь.