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Чемпионат Австралии по футболу

Вратарь австралийской сборной: «Самый чёрный день для австралийского футбола»

18 Декабря 2022 • 15:01 Комментировать

Мы уже сообщали о невероятном побоище в австралийском футболе, произошедшем в ходе мельбурнского дерби. Теперь вся спортивная общественность страны буквально кипит от новостей, а чиновники грозят зачинщикам драконовыми мерами.

Ситуацию прокомментировал Данни Вукович, голкипер австралийской команды - он назвал случившееся «самым черным днем в истории австралийского футбола».

- Я не могу поверить, что после такого прекрасного чемпионата мира мы угодили в такую ситуацию. Это тяжелый удар по австралийскому футболу. Самый черный день в его истории, - написал в социальной сети вратарь. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мельбурн Виктори Мельбурн Сити Данни Вукович
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