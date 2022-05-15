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Чемпионат Австралии по футболу

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» возглавил команду из Австралии

15 Мая 2022 • 11:29 Комментировать

Известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» экс-форвард Дуайт Йорк попробует себя в роли главного тренера в австралийском чемпионате.

50-летний специалист из Тринидада и Тобаго стал новым главным тренером австралийского клуба «Макартур». До этого с командой работал хорватский наставник Анте Милич, который тренировал футболистов «Макартура» последние два года.

Стоит отметить, что последние годы Дуайт Йорк работал в различных молодёжных командах «Манчестер Юнайтед», где набирался тренерского опыта. До этого Йорк также работал в тренерском штабе сборной Тринидада и Тобаго.

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Дуайт Йорк чемпионат Австралии
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