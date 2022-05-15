Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» возглавил команду из Австралии

Известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» экс-форвард Дуайт Йорк попробует себя в роли главного тренера в австралийском чемпионате.

50-летний специалист из Тринидада и Тобаго стал новым главным тренером австралийского клуба «Макартур». До этого с командой работал хорватский наставник Анте Милич, который тренировал футболистов «Макартура» последние два года.

Стоит отметить, что последние годы Дуайт Йорк работал в различных молодёжных командах «Манчестер Юнайтед», где набирался тренерского опыта. До этого Йорк также работал в тренерском штабе сборной Тринидада и Тобаго.