«Бавария» на страницах своего официального сайта объявила о будущем трансфере форварда. Следующим летом состав мюнхенской команды пополнит Нестори Иранкунда. Австралийский футболист, которому в феврале исполнится 18 лет, подпишет долгосрочный контракт. Он начнёт действовать 1 июля.

В настоящий момент Нестори Иранкунда выступает в родной стране за клуб «Аделаида Юнайтед». По данным портала Transfermarkt, «Бавария» заплатит за футболиста 3,4 миллиона евро.

«Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на два зачётных балла.