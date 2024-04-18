​Пропустивший рекордные 31 гол за игру голкипер рассказал о том, что чувствовал в том матче

В апреле 2001 года в мировом футболе был установлен рекорд - сборная Австралии в отборочном турнире к чемпионату мира 2002 года обыграла сборную Американского Самоа с невероятным счётом 31:0. Ники Салапу, голкипер Американского Самоа в том матче, вспомнил, как это было:

- Я старался сдерживать в себе эмоции. Нам пришлось срочно искать игроков, ведь по правилам ФИФА участвовать в матче могли лишь футболисты с американским паспортом. В итоге мы набирали фактически детей, - цитирует слова Салапу BBC Sport.

В том же отборочном цикле Американское Самоа проиграло со счётом 0:13 сборной Фиджи, а также со счётом 0:8 простому Самоа. Поэтому, когда проигрыш Тонга случился со счётом 0:5, это было воспринято почти как победа. Сборная Австралии, кстати, обыграла Тонга со счётом 22:0.