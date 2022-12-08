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Чемпионат Австралии по футболу

​В Австралии признались, что связывались с Роналду

08 Декабря 2022 • 18:56 Комментировать (1)

Дэнни Таунсенд, исполнительный директор австралийской А-Лиги, подтвердил имевшиеся контакты с Криштиану Роналду.

«У нас были интересные переговоры, был неподдельный интерес, но ясно, что на данном этапе у него другие приоритеты», - высказался Таунсенд для The Age.

Вот уже несколько недель Криштиану Роналду числится в списке игроков без клубной прописки. В ноябре звёздный португалец расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

В последние дни Криштиану Роналду пресса активно связывает с «Аль-Насром». Впрочем, принимать решение о своём будущем форвард будет уже после чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Дэнни Таунсенд
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Декабря 2022 в 19:04
Геша - кенгуру??... Неплохо... 🦘.. А-ха-ха-ха...
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