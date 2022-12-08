​В Австралии признались, что связывались с Роналду

Дэнни Таунсенд, исполнительный директор австралийской А-Лиги, подтвердил имевшиеся контакты с Криштиану Роналду.

«У нас были интересные переговоры, был неподдельный интерес, но ясно, что на данном этапе у него другие приоритеты», - высказался Таунсенд для The Age.

Вот уже несколько недель Криштиану Роналду числится в списке игроков без клубной прописки. В ноябре звёздный португалец расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

В последние дни Криштиану Роналду пресса активно связывает с «Аль-Насром». Впрочем, принимать решение о своём будущем форвард будет уже после чемпионата мира.