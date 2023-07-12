Диаманти приступил к тренерской работе

Бывший игрок итальянской сборной Алессандро Диаманти весной завершил карьеру в далекой Австралии, а сейчас пришел к логичному решению - продолжить ее в этой же стране, но уже в качестве тренера. Диаманти начнет с молодежного состава клуба «Мельбурн Сити».

- «Мельбурн Сити» - это глобальный клуб, организованный, со своей философией. Я счастлив стать частью этой команды, потому что у нас схожее видение футбола и отношение к работе на поле. Я хочу учиться и развиваться. Впереди меня ждет очень много интересного, - считает Диаманти, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.