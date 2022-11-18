Страна кенгуру зовет Роналду: «Здесь тебя все полюбят»

На фоне всех сложностей Криштиану Роналду его спешат поддержать из далеких стран - руководитель австралийской футбольной лиги A-League, Дэнни Таунсенд, полон решимости привлечь Роналду в чемпионат.

- Криштиану Роналду говорит, что не чувствует любви в «Манчестер Юнайтед»? Но у нас есть это для него тут, в Австралии. Может, мы не можем заплатить ему в соответствии с его талантом, но может, мы компенсируем ему иначе? У нас есть предложения для него тут, в Австралии, - цитирует Таунсенда The West Australian.

Напомним, что Роналду никогда нигде не выступал, кроме европейских чемпионатов - португальского, английского, испанского и итальянского.