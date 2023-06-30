Бывший центральный полузащитник сборной Австралии и английских «Брайтона», «Хаддерсфилд Тауна» и «Манчестер Сити» Аарон Муй завершил карьеру в 32 года. Фактом делится пресс-служба «Селтика».

Именно шотландский топ-клуб был последним клубом австралийца в карьере, в составе «кельтов» он выступал с 2022 года.

С 2012 года на протяжении 11 лет вызывался в основу сборной Австралии, за «соккеруз» полузащитник вышел на поле свыше 50 раз.

В минувшем сезоне футболист был задействован в 42-х официальных матчах шотландского гранда, оформил девять голов и 11 ассистов.