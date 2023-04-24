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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок сборной Италии Диаманти завершает карьеру

24 Апреля 2023 • 16:32 Комментировать

Атакующий полузащитник Алессандро Диаманти завершает карьеру по завершению сезона 2022/2023. Об этом объявил сам футболист, чьи слова приведены на сайте австралийского «Вестерн Юнайтед», за который итальянец играет с лета 2019 года.

В начале мая Диаманти исполнится 40 лет. По ходу карьеры он выступал за многие клубы, в том числе за «Ливорно», «Болонью» и «Вест Хэм».

Алессандро Диаманти провёл 17 игр за национальную сборную Италии. В них футболист забил один гол – в ворота Уругвая на Кубке конфедераций – 2013.

«Я не обладатель 100 трофеев, но я игрок, который чувствовал себя любимым», - отметил Диаманти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Алессандро Диаманти Вестерн Юнайтед
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