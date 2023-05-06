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В Австралии игрок сильно избил арбитра после удаления видео

06 Мая 2023 • 05:00 Комментировать

Неожиданные футбольные страсти кипят в, казалось бы, такой спокойной стране, как Австралия - там, в матче высшей лиги любительского футбола между «Гринэйкр Иглз» и «Падстоу Хорнетс», при счете 1:5, удаленный с поля игрок Адам Абдулла (такой вот австралиец) набросился на арбитра с кулаками - да так, что свалил того с ног, после чего еще от души лягнул бедолаге ногой в лицо.

Коллективно оттянуть агрессора от арбитра Ходера Яги удалось далеко не сразу, позже пострадавший обратился в полицию. Ну а руководство «Гринэйкра» объявило об отстранении Абдуллы до конца сезона. 

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