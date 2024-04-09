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Чемпионат Австралии по футболу

Красивая скрипачка порадовала фанатов перед дерби Мельбурна видео

09 Апреля 2024 • 21:52 Комментировать
Мельбурн Виктори
2:1
Мельбурн Сити

На минувших выходных в чемпионате Австралии по футболу проходило дерби – «Мельбурн Виктори» против «Мельбурн Сити». Перед игрой на поле выступила красивая скрипачка Эванджелин Виктория. Она порадовала собравшихся на трибунах фанатов аранжировкой известной песни Seven Nation Army.

 

Футбольный матч после выступления Виктории выиграл «Мельбурн Виктори» - 2:1. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице австралийской лиги. «Мельбурн Сити», в свою очередь, занимает седьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Мельбурн Виктори Мельбурн Сити

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