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Кубок Азии по футболу

У Роналду появился австралийский одноклубник официально

30 Января 2024 • 23:51 Комментировать

Австралийский защитник Азиз Бехич стал игроком саудовского «Аль-Насра» из города Эр-Рияд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Опытный защитник, которому уже 33 года, пополнил ряды ближневосточного клуба из австралийского «Мельбурн Сити». Играть за клуб Роналду Бехич будет в рамках арендного соглашения, что рассчитано до конца текущего сезона.

Бехич является игроком национальной сборной Австралии, с которой сейчас выступает на Кубке Азии. В своей карьере Бехич выступал за такие команды как «Бурсаспор», «Истанбул Башакшехир», «Кайсериспор», «Гиресунспор» (все – Турция), нидерландский ПСВ, «Данди Юнайтед» (Шотландия).

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