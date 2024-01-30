Австралийский защитник Азиз Бехич стал игроком саудовского «Аль-Насра» из города Эр-Рияд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Опытный защитник, которому уже 33 года, пополнил ряды ближневосточного клуба из австралийского «Мельбурн Сити». Играть за клуб Роналду Бехич будет в рамках арендного соглашения, что рассчитано до конца текущего сезона.

Бехич является игроком национальной сборной Австралии, с которой сейчас выступает на Кубке Азии. В своей карьере Бехич выступал за такие команды как «Бурсаспор», «Истанбул Башакшехир», «Кайсериспор», «Гиресунспор» (все – Турция), нидерландский ПСВ, «Данди Юнайтед» (Шотландия).