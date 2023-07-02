Радченко: «Ду Кейрос — техничный игрок, который хорошо видит поле»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру защитника «сине-бело-голубых» Ду Кейроса в матче против «Нефтчи». Первая встреча Кубка PARI Премьер завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 3:1.

«По Ду Кейросу видно, что игрок хороший, техничный, очень хорошо видит поле и может отдать тонкий последний пас. Это очень здорово», — приводит слова Радченко портал «РБ Спорт».

Во втором матче товарищеского международного турнира «Зенит» встретится с «Црвеной Звездой». Поединок пройдет 4 июля. В заключительной встрече «сине-бело-голубые» сыграют с «Фенербахче» (9 июля).