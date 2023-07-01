Семак выделил двоих игроков «Зенита» в матче с «Нефтчи»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак особенно похвалил двоих игроков своей команды за уверенную волевую победу над бакинским «Нефтчи» (3:1). Напомним, что команды встречались в рамках товарищеского Кубка PARI Премьер.

«Клаудиньо действовал активно, хорошо играл. Мантуан вышел — молодчина. Концовку прошлого сезона провел очень уверенно, а в сегодняшнем матче не вышел в старте лишь потому, что утром рано приехал», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках товарищеского турнира «Зениту» предстоит встретиться в будущем с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче», матчи состоятся 4 и 9 июля соответственно.