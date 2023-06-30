Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от стартующего завтра Кубка PARI Премьер, в котором примет участие питерский «Зенит».

- Уже завтра стартует Кубок PARI Премьер, в котором будет участвовать «Зенит». Надо ли питерцам ставить целью победу в турнире, или главное

наиграть состав и просмотреть кого-то?

- Соперники приедут достаточно серьезные, но это всего лишь предсезонный турнир. Хотя в нем питерцы могут решить две задачи: просмотреть футболистов и дать ребятам игровую практику. С этой позиции матчи будут важными.

- Что думаете о соперниках: «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвене Звезде»?

- Это серьезные команды в своих чемпионатах и интересные, если говорить об игровых моделях. Они будут решать свои задачи, поэтому «Зениту» будет интересно посоперничать с ними.

- У вас есть уверенность, что питерцы займут первое место?

- Нет. Любая команда может выиграть. С «Црвеной Звездой» «Зенит» играл не так давно, и матч был интересный, хотя питерцы имели преимущество. Но сейчас команды поменялись, и еще неизвестно, как сложатся противостояния.

- «Зенит» объявил о трансфере полузащитника Александра Коваленко. Как расцените его приход?

- Пока это аванс. Не могу сказать, что Коваленко - большое приобретение для «Зенита».

Реклама

- Зачем тогда его брать?

- Видимо, он понравился главному тренеру по стилю игры, по каким-то характеристикам. «Зенит» смотрит и на молодых игроков, что очень важно. Особенно в свете того, что эта команда возрастная. Плюс еще неизвестно, какие игроки уйдут. Питерцы стараются искать молодых ребят, чтобы они пока набрались опыта.

- Велика вероятность ухода Вендела, который не хочет играть в России. Также писали, что вчера Клаудиньо достиг договоренности с «Фламенго» о переходе. «Зенит» многое потеряет с уходом этих футболистов?

- Это потери. Клаудиньо боролся с Мостовым, потом Семак видоизменил систему и встроил в нее обоих. Но поначалу у них была борьба за место в составе. А что касается Вендела, это большая потеря. Это игрок центральной зоны. Помимо разрушения, он формировал игровую модель команды.

- Если говорить о чемпионате, Ольга Смородская считает, что интриги в борьбе за золото нет, она заключается только в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения. Она права?

- Интрига всегда присутствует. «Зенит» стал пятикратным чемпионом, и это говорит о том, что у клуба есть стабильность. Но мы видим проблески и у других команд. Например, у ЦСКА, который показывает неплохой футбол. Скоро пройдет Суперкубок, который ответит на некоторые вопросы. «Спартак» какое-то время держался и боролся с «Зенитом». Питерцам легко матчи в чемпионате не давались. Другое дело, что он был более стабилен из-за состава. У чемпиона должны быть равноценные два состава, чтобы у всех ребят было достаточно игровой практики. Но посмотрите, сколько игроков у «Зенита» еще даже не выходило. Хотя ребята покупались хорошие, из «Спартака» и других клубов. Но им не давали шансов.

- На этом турнире у них будут шансы поиграть?

- Точно будут. Хотя мы видели игровую модель «Зенита» без Малкома, Вендела. Это немного другой футбол. Питерцы все равно столкнутся с проблемами, потому что многие футболисты хотят играть в еврокубках. Поэтому «Зениту» придется искать молодых ребят. Им надо выстраивать новую команду. Благо клуб с ресурсами и может выбирать таких ребят, которые будут конкурировать за место в составе.

Елена Григорьевская